Gracyanne revela que Belo não quer assinar divórcio; motivo de ter entrado na justiça

Mesmo mais de um ano após o anúncio oficial da separação, Gracyanne Barbosa e Belo continuam casados no papel. Recentemente, o portal LeoDias descobriu que a musa fitness entrou com um pedido na Justiça para que o divórcio seja sacramentado, mas foi no formato chamado litigioso. Em entrevista à repórter Monique Arruda, Gracyanne revelou o motivo.

“Não estou oficialmente divorciada, ainda somos casados. Mas está na Justiça e já já vai acontecer. Foi litigioso porque quando a gente não consegue que a outra parte assine… A gente tem que entrar no litígio, né?”, disse Gracyanne com exclusividade.

Gracyanne e Belo ficaram juntos por 16 anos.

Belo e Gracyanne Barbosa se separam após 16 anos

Um divórcio litigioso é aquele em que o casal não consegue chegar a um acordo sobre a separação e suas consequências, como a divisão de bens, a guarda dos filhos e pensão alimentícia. Diferente do divórcio consensual, onde há acordo mútuo, o litigioso exige um processo judicial com decisões tomadas por um juiz.

Questionada por Monique qual seria o motivo de Belo não querer assinar, a musa fitness fez mistério: “Você como amiga dele, deveria falar com ele. É uma pergunta que tem que fazer pra ele. Não sei”, afirmou.

Gracyanne Barbosa e Belo começaram a namorar em 2007, quando o cantor ainda cumpria pena em regime semiaberto. Eles oficializaram a união em 2012, em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro. Desde então, formaram um dos casais mais midiáticos do país.

O fim do casamento foi confirmado publicamente em abril de 2024. À época, Gracyanne admitiu em entrevista ao portal LeoDias que havia cometido uma traição e que o casal estava separado há alguns meses, como este veículo havia anunciado.

Mesmo após a separação, os dois mantiveram um discurso respeitoso um com o outro nas redes sociais, e chegaram a afirmar que ainda havia carinho e amizade entre eles. Apesar da tentativa de manter a vida pessoal reservada, o término ganhou grande repercussão na mídia.