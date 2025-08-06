Grávida de 6 meses é estuprada e morta a pauladas em Trindade (GO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga um caso brutal de feminicídio ocorrido em Trindade (GO) — a 27km de Goiânia. Ana Clara Leite Bispo dos Santos, de 18 anos, grávida de seis meses, teria sido estuprada e morta a pauladas, no último fim de semana. Os principais suspeitos do crime são o sogro e o cunhado da vítima.
O marido de Ana Clara, Rodrigo de Souza, 34 anos, foi quem denunciou o crime. Ele relatou que o pai e o irmão moravam temporariamente com o casal. No sábado (3/8), Rodrigo saiu para trabalhar e deixou a esposa em casa com os dois homens. Ao retornar, à noite, encontrou Ana Clara já sem vida na cama. Segundo o depoimento de Rodrigo, a jovem foi estuprada e assassinada a pauladas.
No local do crime, era possível ver as marcas da violência, como o lençol ensanguentado, onde a vítima foi encontrada, e cômodos revirados.
O advogado Edson Cândido, que representa a família, informou que os suspeitos não foram localizados. O corpo da vítima foi sepultado e a Polícia Civil (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídio de Trindade, continua as investigações para elucidar o caso e encontrar os responsáveis pelo crime.