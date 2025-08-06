Grávida de 6 meses é estuprada e morta a pauladas em Trindade (GO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga um caso brutal de feminicídio ocorrido em Trindade (GO) — a 27km de Goiânia. Ana Clara Leite Bispo dos Santos, de 18 anos, grávida de seis meses, teria sido estuprada e morta a pauladas, no último fim de semana. Os principais suspeitos do crime são o sogro e o cunhado da vítima.

O marido de Ana Clara, Rodrigo de Souza, 34 anos, foi quem denunciou o crime. Ele relatou que o pai e o irmão moravam temporariamente com o casal. No sábado (3/8), Rodrigo saiu para trabalhar e deixou a esposa em casa com os dois homens. Ao retornar, à noite, encontrou Ana Clara já sem vida na cama. Segundo o depoimento de Rodrigo, a jovem foi estuprada e assassinada a pauladas.