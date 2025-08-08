Grávida de 8 meses espancada por companheiro perde o bebê

Foi confirmada nesta sexta-feira (8/8) a morte do bebê da mulher grávida de oito meses que foi espancada pelo companheiro em Santarém, no Pará. O Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), onde a mulher está internada, informou que há suspeita de que o óbito esteja relacionado à agressão. A causa da morte será determinada pelo Instituto Médico Legal (IML).

A vítima, identificada como Odivania Pinto, está internada na ala materno-infantil em estado estável, consciente e sem risco de vida.

Prisão do agressor

O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (7/8). Odivania pediu socorro a uma vizinha após ser agredida e foi socorrida pelo Samu. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o companheiro em flagrante, que foi levado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). O homem nega as acusações.

