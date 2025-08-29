Grávida, Juju Ferrari passa por cirurgia de emergência após infecção

Juju Ferrari precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirada de hidrogel, na tarde desta sexta-feira (20/8). As informações são do portal LeoDias.

A influencer Juju Ferrari

Juju Ferrari

Juju Ferrari

A influenciadora foi internada na última terça-feira (26/8), em São Paulo, após ser diagnosticada com uma infecção nos glúteos, possivelmente causada pela substância hidrogel.

Na quarta (27/8), Juju revelou que recentemente passou a sentir dores intensas na região. Vale ressaltar que ela está grávida de cinco meses, o que aumenta a gravidade do caso.

Juliana Ferrari, mais conhecida como Juju Ferrari, é modelo, influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto. Ela teve embates recentes com Andressa Urach e com Perlla.