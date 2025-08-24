Grêmio e Ceará empatam sem gols pelo Campeonato Brasileiro

Fechando os compromissos do Campeonato Brasileiro neste sábado (23/8), Grêmio e Ceará se enfrentaram pela 21ª rodada. A partida terminou empatada sem gols.

O Tricolor Gaúcho retorna aos gramados no próximo domingo (31/8), quando enfrenta o Flamengo fora de casa. Já o Vôzão recebe o Juventude no sábado (30/8). A partida será na Arena Castelão.

Resumo da partida

As duas equipes tiveram um primeiro tempo abaixo do esperado. A primeira chance clara só foi ocorrer aos 20 minutos, quando Alysson chutou de fora da área e levou perigo ao gol do Ceará. Depois disso, as duas equipes passaram a criar mais oportunidades, mas foram para o intervalo sem alterações no placar.

2 imagens

Grêmio e Ceará se enfrentaram neste sábado (23/8)

Richard Ducker / Grêmio FBPA 2 de 2

Jogo foi realizado na Arena do Grêmio

Richard Ducker / Grêmio FBPA

A dinâmica se manteve na segunda etapa, com os dois times criando muitas oportunidades, mas sem conseguir balançar as redes. Aos 30 minutos, Thiago Volpi fez um milagre após uma finalização desviar em Kanneman dentro da pequena área.