Grêmio só venceu 1 dos últimos 10 jogos contra o Flamengo no Rio

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo terá mais uma oportunidade para dar alegria ao torcedor no Maracanã. Com projeção de estádio lotado, o Rubro-negro enfrenta o Grêmio, que está em 14º. A partida será neste domingo (31/8), às 16h (horário de Brasília).

Com o apoio da torcida, o Flamengo tem um excelente retrospecto diante do Grêmio no histórico recente.

Será que a equipe de Filipe Luís manterá a escrita? Ou o Tricolor Gaúcho levará a melhor? Confira os números e as odds da partida.

Quem vencerá o confronto?

Com ingressos esgotados, o Flamengo se apresenta com muito favoritismo para conquistar os três pontos, segundo a Superbet, uma das principais casas de apostas do Brasil.

O elenco recheado de estrelas e a distância na tabela de classificação justificam a diferença nas odds.

Além disso, o Rubro-negro tem um retrospecto recente muito favorável como mandante diante do Grêmio.

Nas últimas dez partidas, foram oito vitórias do Flamengo, um empate e um triunfo do Imortal.

Veja os últimos dez jogos do Flamengo como mandante contra o Grêmio

13/6/2024 – Flamengo 2 x 1 Grêmio – Campeonato Brasileiro 2024

16/8/2023 – Flamengo 1 x 0 Grêmio – Semifinais da Copa do Brasil 2023

11/6/2023 – Flamengo 3 x 0 Grêmio – Campeonato Brasileiro 2023

19/9/2021 – Flamengo 0 x 1 Grêmio – Campeonato Brasileiro 2021

15/9/2021 – Flamengo 2 x 0 Grêmio – Quartas de final da Copa do Brasil 2021

19/8/2020 – Flamengo 1 x 1 Grêmio – Campeonato Brasileiro 2020

23/9/2019 – Flamengo 5 x 0 Grêmio – Semifinal Libertadores 2019

10/9/2019 – Flamengo 3 x 1 Grêmio – Campeonato Brasileiro 2019

21/11/2018 – Flamengo 2 x 0 Grêmio – Campeonato Brasileiro 2018

15/8/2018 – Flamengo 1 x 0 Grêmio – Campeonato Brasileiro 2018

Pedro vai marcar?

Pedro marca a qualquer momento: Odds* 1.58 na Superbet

Após um problema com Filipe Luis, a passagem de Pedro pelo Flamengo parecia estar chegando ao fim. Mas, o centroavante deu a volta por cima e retomou o bom futebol.

Com três gols marcados na goleada por 8 x 0 contra o Vitória, emendando uma sequência de três partidas consecutivas marcando, Pedro chegou a dez no Campeonato Brasileiro e se aproxima da briga pela artilharia.

Kaio Jorge, do Cruzeiro, lidera a estatística com 15.

Flamengo será campeão?

Na liderança com 46 pontos e um jogo a menos, o Flamengo se apresenta como grande favorito ao título brasileiro.

O time de Filipe Luís tem o melhor ataque da competição, com 44 gols feitos, e a defesa menos vazada, com nove.

Logo atrás aparece o Palmeiras, que está em segundo com 42 pontos.

O Alviverde tem dois jogos para serem feitos em relação a atual rodada do campeonato.

Já o Cruzeiro, terceiro colocado com 41, está em dia com as partidas e corre por fora na briga pelo título.

Como chegam as equipes

O Flamengo chega para a partida embalado pelo último resultado no Campeonato Brasileiro.

Na segunda-feira (25/8), o Rubro-negro recebeu o Vitória no Maracanã e aplicou uma goleada de 8 x 0.

Pedro, três vezes, Samuel Lino, duas, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique marcaram os gols.

No outro lado do confronto, o Grêmio entrou em campo pela última vez no sábado (23/8).

Dentro de casa, o time comandado por Mano Menezes não conseguiu se impor e ficou no empate em 0 x 0 com o Ceará.

Onde assistir Flamengo x Grêmio

A partida entre Flamengo e Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alteralções. Última atualização em 29/08/2025