“Grito de liberdade”: Bocalom compartilha canção em apoio ao ex-presidente Bolsonaro

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, utilizou suas redes sociais para divulgar uma canção criada em inglês, descrevendo-a como um “clamor pelo Brasil e pelo nosso eterno presidente Jair Bolsonaro”. O vídeo, publicado em seu perfil, traz uma legenda com forte teor político e alinhado ao discurso da direita.

Na postagem, Bocalom se refere à canção como um “grito de liberdade” e a voz de “um povo que não aceita ser silenciado”. A legenda, escrita em tom de manifesto, descreve a música como a “chama da justiça que arde contra as sombras do comunismo”.

O prefeito conclui a mensagem exaltando o país e seus cidadãos, afirmando que o “Brasil é terra de guerreiros, de fé inabalável e de coragem sem fim!” e que ele e seus apoiadores “não desistiremos do Brasil”.