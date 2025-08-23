grupo-fez-passeio-de-lancha-e-“after”-em-motel-antes-de-capotar-bmw

Outra informação importante que os agentes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) tiveram acesso sobre o grave acidente com um BMW que matou uma publicitária de 22 anos é que, horas antes do capotamento, o grupo estava em uma lancha, havia ingerido bebida alcoólica e fez um “after” em um motel.
As informações foram confirmadas pela unidade policial que investiga o caso.
A coluna Na Mira obteve vídeos que mostram a vítima fatal — Maria Eduarda Pinheiro, de 22 anos — momentos antes do acidente. Na lancha, com copos nas mãos, ela aparece se divertindo com uma amiga.
Veja:
Flávio Viana, de 23 anos
Foto nas redes sociais
Ele está internado em estado grave
Maria Eduarda foi morta em acidente nessa quinta-feira (21/8)
O BMW em que ela estava foi encontrado capotado, com o teto ao chão
Nove viaturas do CBMDF foram mobilizadas para atender à ocorrência
O BMW ficou todo destruído
Veja como ficou o carro de acidente na BR-020
Foto do BWM
Maria Eduarda Marinho, 22 anos
Ela era publicitária e sócia em uma empresa de marketing
Sobrevivente do acidente que teve alta
Entenda o caso:
- O grave acidente aconteceu na manhã dessa quinta-feira (21/8), na Epia Norte, nas proximidades do Viaduto do Colorado, sentido Plano Piloto.
- O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.
- Maria Eduarda foi arremessada para fora do veículo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local.
- Fotos da BMW 120i branca, envolvida no grave acidente que resultou na morte da publicitária mostram que o veículo ficou completamente destruído (foto acima).
- O enterro de Maria Eduarda foi nessa sexta-feira (22/8), no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.
“Foi uma cena de terror”
No interior do BMW 120i branco havia seis ocupantes, entre eles: o motorista, Flávio Viana, de 23 anos; a vítima fatal, Maria Eduarda Pinheiro, de 22 anos; e Elayne Teotônio — a única sobrevivente a receber alta hospitalar até o momento. Ela foi ouvida pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (22).
A sobrevivente relatou, por meio de seu perfil no Instagram, os momentos que antecederam o capotamento.
Elayne afirmou que estava no banco dianteiro, ao lado do motorista. “Foi uma cena de terror. Eu estava usando cinto de segurança e, por isso, não me machuquei”, declarou a jovem.
Assista:
Motorista da BMW segue internado
Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) informou que o paciente Flávio Vianasegue é acompanhado pela equipe multidisciplinar do Hospital de Base.
Ele foi levado pelo helicóptero do CBMDF ao centro médico com suspeita de traumatismo cranioencefálico.
Câmeras de segurança mostram o momento do acidente. Após ultrapassar vários veículos em alta velocidade, o motorista parece perder o controle. Ele bate no canteiro e capota.
A coluna tenta localizar defesa de Flávio Viana. O espaço segue aberto para posicionamentos.