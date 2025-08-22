22/08/2025
GTA 5 e Forza Horizon 5 estão mais baratos nesta semana; confira lista de ofertas

Promoções incluem títulos para PlayStation, Xbox, PC e até versões em mídia física; descontos chegam a 70%

A semana está recheada de promoções para os gamers que querem renovar a biblioteca de jogos sem gastar muito. Entre os destaques, GTA 5 Enhanced, da Rockstar, aparece no Steam por R$ 74,95, enquanto Forza Horizon 5, um dos games mais vendidos do PlayStation 5 em 2025, sai por R$ 174,30, com 30% de desconto.

Além deles, sucessos como Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6 também estão mais baratos para diferentes plataformas, incluindo Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Confira as melhores ofertas em jogos de mídia digital e física para PC ou consoles — Foto: Divulgação/Rockstar

Ofertas na PS Store

A PlayStation Store preparou descontos especiais durante a Gamescom 2025. Entre os títulos, estão:

  • A Way Out (PS4) – R$ 29,90

  • Detroit: Become Human (PS4) – R$ 35,75

  • Shadow of the Colossus (PS4) – R$ 57,45

  • God of War Digital Deluxe Edition (PS4) – R$ 84,95

  • Resident Evil 4 Remake (PS5 e PS4) – R$ 99,75

  • Street Fighter 6 (PS5 e PS4) – R$ 164,62

  • Forza Horizon 5 (PS5) – R$ 174,30

Ofertas no Xbox

Os descontos também estão fortes nos consoles da Microsoft:

  • Subnautica – R$ 31,12

  • Devil May Cry 5 + Vergil – R$ 33,91

  • Chivalry 2 Special Edition – R$ 36,99

  • It Takes Two – R$ 59,70

  • Stray – R$ 67,47

  • Resident Evil 4 Remake – R$ 98

  • Street Fighter 6 – R$ 143,25

  • Dragon’s Dogma 2 – R$ 151,20

Ofertas no Steam

Para os jogadores de PC, a Steam também oferece descontos atrativos:

  • Overcooked! 2 – R$ 14,97

  • Far Cry 6 – R$ 49,99

  • Abyssus – R$ 62,89

  • Resident Evil 4 Remake – R$ 84,50

  • GTA 5 Enhanced – R$ 74,95

  • Stalker 2: Heart of Chornobyl – R$ 167,30

Jogos em mídia física

Na Amazon e no Mercado Livre, também é possível encontrar ofertas em mídia física, geralmente mais em conta do que as versões digitais. Alguns destaques são:

  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5) – R$ 199

  • The Last of Us Parte 1 (PS5) – R$ 239,90

  • Elden Ring: Nightreign Deluxe Edition (PS5) – R$ 252,51

  • Death Stranding 2: On The Beach (PS5) – R$ 277,42

  • Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (Nintendo Switch 2) – R$ 399,89

  • Mario Party Jamboree (Nintendo Switch 2) – R$ 469,99

As promoções seguem ativas por tempo limitado e podem variar conforme a plataforma.

Fonte: PlayStation, Xbox e Steam | Redigido por ContilNet Notícias

