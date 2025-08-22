GTA 5 e Forza Horizon 5 estão mais baratos nesta semana; confira lista de ofertas

A semana está recheada de promoções para os gamers que querem renovar a biblioteca de jogos sem gastar muito. Entre os destaques, GTA 5 Enhanced, da Rockstar, aparece no Steam por R$ 74,95, enquanto Forza Horizon 5, um dos games mais vendidos do PlayStation 5 em 2025, sai por R$ 174,30, com 30% de desconto.
Além deles, sucessos como Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6 também estão mais baratos para diferentes plataformas, incluindo Xbox Series X/S, PS5 e PC.
Ofertas na PS Store
A PlayStation Store preparou descontos especiais durante a Gamescom 2025. Entre os títulos, estão:
A Way Out (PS4) – R$ 29,90
Detroit: Become Human (PS4) – R$ 35,75
Shadow of the Colossus (PS4) – R$ 57,45
God of War Digital Deluxe Edition (PS4) – R$ 84,95
Resident Evil 4 Remake (PS5 e PS4) – R$ 99,75
Street Fighter 6 (PS5 e PS4) – R$ 164,62
Forza Horizon 5 (PS5) – R$ 174,30
Ofertas no Xbox
Os descontos também estão fortes nos consoles da Microsoft:
Subnautica – R$ 31,12
Devil May Cry 5 + Vergil – R$ 33,91
Chivalry 2 Special Edition – R$ 36,99
It Takes Two – R$ 59,70
Stray – R$ 67,47
Resident Evil 4 Remake – R$ 98
Street Fighter 6 – R$ 143,25
Dragon’s Dogma 2 – R$ 151,20
Ofertas no Steam
Para os jogadores de PC, a Steam também oferece descontos atrativos:
Overcooked! 2 – R$ 14,97
Far Cry 6 – R$ 49,99
Abyssus – R$ 62,89
Resident Evil 4 Remake – R$ 84,50
GTA 5 Enhanced – R$ 74,95
Stalker 2: Heart of Chornobyl – R$ 167,30
Jogos em mídia física
Na Amazon e no Mercado Livre, também é possível encontrar ofertas em mídia física, geralmente mais em conta do que as versões digitais. Alguns destaques são:
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5) – R$ 199
The Last of Us Parte 1 (PS5) – R$ 239,90
Elden Ring: Nightreign Deluxe Edition (PS5) – R$ 252,51
Death Stranding 2: On The Beach (PS5) – R$ 277,42
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (Nintendo Switch 2) – R$ 399,89
Mario Party Jamboree (Nintendo Switch 2) – R$ 469,99
As promoções seguem ativas por tempo limitado e podem variar conforme a plataforma.
Fonte: PlayStation, Xbox e Steam | Redigido por ContilNet Notícias