GTA San Andreas: a ascensão e queda de Big Smoke

Big Smoke é, sem dúvida, um dos personagens mais lembrados de GTA: San Andreas. Com seu jeito imponente, falas icônicas e uma reviravolta que chocou os fãs, ele deixou marcas profundas na trama da Rockstar. A seguir, revisitamos sua história, as missões mais famosas e até mesmo sua “sombra” em GTA 5.

Quem é Big Smoke?

Seu nome verdadeiro é Melvin Harris, membro da Grove Street Families e amigo de infância de CJ. No início do jogo, parece ser um aliado fiel, ajudando Carl a recuperar o território da gangue. Porém, sua ambição acaba conduzindo a uma das maiores traições da história dos games.

Big Smoke foi inspirado em Notorious B.I.G.?

A Rockstar nunca confirmou oficialmente, mas muitos fãs acreditam que o visual e até o nome de Big Smoke foram inspirados no rapper Notorious B.I.G., morto em 1997. A teoria ganha força porque o enredo do jogo se passa nos anos 1990, período marcado pela guerra entre gangues e a rivalidade entre B.I.G. e Tupac — este último frequentemente comparado a CJ.

Relação com CJ

No começo, Smoke é peça-chave para ajudar CJ a vingar a morte da mãe e fortalecer a Grove Street. No entanto, as pistas de que algo estava errado surgem cedo: encontros suspeitos com policiais corruptos e decisões questionáveis. A virada acontece na missão “The Green Sabre”, quando CJ descobre que foi traído pelo amigo, agora aliado dos Ballas e da unidade policial C.R.A.S.H.

Missões marcantes de Big Smoke

Drive-Thru : momento icônico em que Smoke pede comida em excesso, rendendo memes até hoje.

Wrong Side of the Tracks : missão frustrante para muitos jogadores, perseguindo inimigos em cima de um trem.

Just Business : CJ e Smoke enfrentam uma emboscada em um prédio comercial.

End of the Line: missão final, em que CJ invade o quartel-general de Smoke, culminando na morte do ex-aliado.

Por que Smoke traiu?

Sua motivação foi o poder e o dinheiro vindos do tráfico de drogas. Ele acreditava que se unir aos Ballas e cooperar com os policiais corruptos era a única forma de sobreviver e se manter relevante. O preço, no entanto, foi a destruição da própria comunidade.

Big Smoke em GTA 5

Embora não apareça diretamente, há uma homenagem na missão “Hood Safari”, quando Franklin retorna à Grove Street e encontra NPCs vestidos como CJ, Ryder e Big Smoke. É um detalhe nostálgico para os fãs, mas os universos de GTA San Andreas (3D) e GTA 5 (HD) não se conectam oficialmente.

👉 Mesmo sendo um vilão, Big Smoke continua sendo lembrado como um dos personagens mais carismáticos e controversos da franquia GTA. Sua história é uma prova de como escolhas motivadas por ambição podem mudar completamente o rumo de uma narrativa.

📌 Fontes: GTA Wiki, Steam, Sportskeeda