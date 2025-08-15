Guardiola rechaça saída de brasileiros do City: “Contando com eles”

15/08/2025
Escrito por Metrópoles
guardiola-rechaca-saida-de-brasileiros-do-city:-“contando-com-eles”

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola negou que Ederson e Savinho devem deixar a equipe inglesa. A saída dos jogadores é especulada pela imprensa europeia. Neste sábado (16/8), os Citizens enfrentam o Wolverhampton.

3 imagensSavinho, atacante do Manchester City.Guardiola, treinador do Manchester City.Fechar modal.1 de 3

Ederson é goleiro do Manchester City.

Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images2 de 3

Savinho, atacante do Manchester City.

Jonathan Moscrop/Getty Images3 de 3

Guardiola, treinador do Manchester City.

Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (15/8), que antecede a estreia dos Citizens na Premier League, Guardiola afirmou que os brasileiros não manifestaram vontade de deixar o clube.

“Se eles (Ederson e Savinho) quiserem sair, virão até mim. Estou contando com eles. Se o Tottenham, ou qualquer outro clube, quiser um jogador, deve ligar para a diretoria. É o mesmo que nós fazemos”, iniciou Guardiola.

Savinho, que está fora do primeiro jogo do City na temporada, é considerado um grande jogador por Guardiola. O espanhol, inclusive, conta com o atacante para o futuro.

“A única coisa que me preocupa hoje é que Savinho esteja conosco até o final da temporada, e espero que por muitos anos. É um jogador extraordinário… Mas, no final, como sempre, o desejo do jogador prevalece acima de tudo. Depois disso, precisa haver um acordo com o clube”, disse o treinador.

Os brasileiros foram alvos de rumores nos últimos dias de uma saída do Manchester City. O goleiro é especulado na Turquia, enquanto o atacante estaria de saída para o Tottenham.

