Guiana acusa Venezuela de disparos contra barco em véspera eleitoral

Escrito por Metrópoles
As Forças Armadas da Guiana denunciaram que, na tarde deste domingo (31/8), um barco do país foi atingido com disparos vindos da Venezuela. A embarcação transportava material a ser usada nas eleições que devem ser realizadas nesta segunda-feira (1°/9).

O caso dos disparos ocorreu na região de Essequibo, segundo o site Lusa. A região é alvo de disputa entre Guiana e Venezuela. Segundo o comunicado lançado pela Guiana, ninguém ficou ferido e nenhum material foi danificado.

Rio Essequibo, que faz parte do território da Guiana

Mapa da região em disputa entre Venezuela e Guiana

Presidente Nicolás Maduro convocou referendo

Essequibo, rica em recursos naturais, é reivindicada pelo governo venezuelano, que, em 2024, chegou a promulgar uma lei para anexar o local. Até o momento, no entanto, a legislação não teve nenhum efeito prático.

Em abril deste ano, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a fazer ameaças contra Essequibo — e à Guiana, consequentemente. À época, o herdeiro político de Hugo Chávez afirmou que “mais cedo ou mais tarde” a região estará nas mãos de seu regime.

