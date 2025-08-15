Gustavo Gómez faz gol e atinge marcas históricas na Libertadores

14/08/2025
Escrito por Metrópoles
Nesta quinta-feira (14/8), Gustavo Gómez abriu o placar para o Palmeiras em goleada por 4 x 0 contra o Universitário, do Peru, e marcou pela 13ª vez na Libertadores. Com o feito, ele se igualou ao chileno Rubén Espinoza, campeão da Libertadores em 1991, com o Colo-Colo, do Chile, e se tornou o zagueiro com mais gols na história da competição.

Leia também

Além da marca atingida, Gustavo Gómez se torna o terceiro maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. O zagueiro superou Alex e Gustavo Scarpa, ambos campeões da competição com a equipe alviverde, e agora está atrás apenas de Raphael Veiga, com 20 gols, e Rony, com 23.

O gol de Gustavo Gómez saiu com apenas quatro minutos de jogo, Vitor Roque tabelou com Flaco López, invadiu a área e foi derrubado, pênalti para o Palmeiras. Na cobrança, o zagueiro paraguaio bateu cruzado, o goleiro do Universitário acertou o canto, mas não conseguiu evitar que a bola estufasse as redes.

