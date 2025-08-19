Gustavo Mioto age contra Ana Castela e dá o que falar na web

O cantor Gustavo Mioto movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (18/08) ao deixar de seguir a ex-namorada, a cantora Ana Castela, em seu perfil no Instagram. A sertaneja, no entanto, continua seguindo o artista.

O músico sertanejo também deixou seguir os pais da Boiadeira no Instagram.

Vale lembrar que mesmo após o término do relacionamento, os dois ainda mantinham proximidade e eram vistos juntos em ocasiões públicas, o que gerava especulação sobre uma possível reconciliação.

Repercussão

Nas redes sociais, o “unfollow” de Gustavo Mioto não passou despercebido e gerou comentários entre internautas. “Dor de cotovelo”, escreveu um usuário nos comentários de uma página de celebridades no Instagram que repercutia o assunto.

“Eita, que se parou de seguir é porque o babado realmente é forte”, comentou outro. “Ciúmes do Zé Felipe foi mais forte do que nunca”, acrescentou um terceiro.

Rumores de romance com Zé Felipe

Os rumores de romance entre Ana Castela e Zé Felipe ganharam novos desdobramentos recentemente.

No último domingo (17/08), durante o show da cantora em Buritama, interior de São Paulo, o sertanejo foi visto acompanhando a artista.

Ele posou ao lado de Ana Castela e circulou pelos bastidores, reacendendo as especulações sobre um possível envolvimento entre os dois.

Viagem com Zé Felipe

Segundo um vídeo divulgado pelo portal LeoDias, Ana Castela teria viajado com Zé Felipe de Londrina, cidade onde reside, até Buritama, reforçando as especulações.

Vale lembrar que os boatos sobre um suposto affair entre os artistas começaram no fim de junho, após um encontro em Orlando, nos Estados Unidos.

Na ocasião, Ana Castela negou qualquer envolvimento, e a assessoria de Zé Felipe também emitiu nota oficial desmentindo o romance.