Gusttavo Lima conta experiência com espiritismo: “Passei a respeitar”

Durante entrevista, o cantor Gusttavo Lima, 35 anos, revelou experiência com o espiritismo, que o fez passar a respeitar mais a religião.

“Vou contar uma coisa que nunca contei para ninguém. É uma particularidade minha que o Brasil não sabe”, disse ao podcast de André Piunti.

O cantor contou que recebeu uma mensagem espiritual: “‘Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você. Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar’”.

Poucos meses depois, Gusttavo relata que sua vida mudou radicalmente. “Foi impressionante. Minha vida mudou tão rápido depois disso.”

“Foi a minha primeira e única experiência com o Espiritismo. Depois disso eu passei a respeitar muito, muito, muito mais. Porque realmente me deixou alegre, me deu um pouco mais de esperança. E de verdade, não passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim”, concluiu o sertanejo.