Gusttavo Lima conta experiência com espiritismo: “Passei a respeitar”

Durante entrevista, o cantor Gusttavo Lima, 35 anos, revelou experiência com o espiritismo, que o fez passar a respeitar mais a religião.
Leia também
-
Alexandre Pires expõe situação com Gusttavo Lima e revela erro
-
Gusttavo Lima revela que largou vício após apelo emocionado do filho
-
Andressa Suita desabafa sobre crise com Gusttavo Lima: “Sentir segura”
-
Gusttavo Lima leiloa cavalo de série da Netflix por valor milionário
“Vou contar uma coisa que nunca contei para ninguém. É uma particularidade minha que o Brasil não sabe”, disse ao podcast de André Piunti.
O cantor contou que recebeu uma mensagem espiritual: “‘Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você. Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar’”.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Gusttavo Lima
Foto: Nina Quintana/Metrópoles2 de 4
Gusttavo Lima
Foto: Nina Quintana/Metrópoles3 de 4
Gusttavo Lima
Reprodução4 de 4
Gusttavo Lima
Reprodução
Poucos meses depois, Gusttavo relata que sua vida mudou radicalmente. “Foi impressionante. Minha vida mudou tão rápido depois disso.”
“Foi a minha primeira e única experiência com o Espiritismo. Depois disso eu passei a respeitar muito, muito, muito mais. Porque realmente me deixou alegre, me deu um pouco mais de esperança. E de verdade, não passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim”, concluiu o sertanejo.