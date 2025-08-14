14 de agosto de 2025
Universo POP
HÁ VINTE ANOS – Nós contra eles e eles contra nós

Escrito por Metrópoles
ha-vinte-anos-–-nos-contra-eles-e-eles-contra-nos

O Congresso está uma zorra. Tem CPI sendo inventada para servir de elemento de barganha na hora em que outra CPI comece a funcionar – ou até antes. A fúria investigatória alastrou-se por toda parte. Corre o risco de no fim não dar em nada. Vamos por partes.

A CPI Mista dos Correios (deputados + senadores) será instalada daqui a pouco. Servirá para apurar a roubalheira nos Correios e em outras estatais. E se for o caso, o mensalão do PT (o pagamento de mesada a deputados para que votassem com o governo).

Tem uma outra CPI Mista em gestação para apurar somente a história do mensalão. Se governo, PT e oposição se entenderem em torno da CPI dos Correios, a do mensalão ficará encostada. Mas pronta para ser ativada a qualquer momento.

Tem o inquérito aberto no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados a pedido do PL para cassar o mandato de Roberto Jefferson (PTB-RJ) por quebra de decoro parlamentar. Afinal, ele acusou os deputados do PL de receberem o mensalão.

Se a acusação não restar provada, Jefferson perderá o mandato e os direitos políticos por 10 anos. E tem uma Comissão de Sindicância criada pela Câmara para descobrir se procede ou não a denúncia de Jefferson a respeito do mensalão.

Imaginem tudo isso – ou quase tudo – funcionando ao mesmo tempo.

O cantor de ópera (Jefferson) está como gosta – ou como é possível dado às circunstâncias. Todos os holofotes o iluminam. O palco é só dele. E a plateia aguarda que ele emita a primeira nota. Creio que ele só dará o melhor (ou pior) de si na CPI. Qual? Não sei.

 

(Publicado aqui em 14 de agosto de 2005)

