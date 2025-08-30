HÁ VINTE ANOS – O mensalão do PT e a sorte de Lula

Mesmo que a crise política se agrave, não creio que Lula renunciará ao mandato. Acredito, sim, que ele poderia renunciar à reeleição. Mas é cedo, é precipitado especular a respeito.

O patrimônio de popularidade dele ainda é muito grande.

Não é só por patriotismo que a oposição evita ser muito dura com Lula nessa hora. É porque sabe que a maioria dos brasileiros acha que Lula está procurando acertar, mas que poderosas forças operam para que ele erre.

De pouco adianta você e eu acharmos que não é bem isso. Expressiva parcela dos brasileiros pensa assim. Ela representa milhões de votos. Que continuam sendo dele.

Se a oposição o apertar muito, correrá o risco de ser vista como algoz de um presidente bem-intencionado.

(Publicado aqui em 30 de agosto de 2005)