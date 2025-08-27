Haaland usará novo nome na seleção da Noruega. Entenda

27/08/2025
Escrito por Metrópoles
O atacante Erling Haaland, do Manchester City, adotará um novo nome na camisa da seleção norueguesa. Agora, o camisa 9 vai utilizar os dois sobrenomes no uniforme: “Braut Haaland”. A decisão do jogador segue uma tradição entre atletas da Noruega de utilizar as alcunhas da mãe e do pai.

3 imagensHaaland é estrela do Manchester City.Atacante também é o principal jogador da Noruega.Fechar modal.1 de 3

Haaland adotará também o sobrenome da mãe em jogos da seleção da Noruega.

2 de 3

Haaland é estrela do Manchester City.

Alex Grimm/Getty Images3 de 3

Atacante também é o principal jogador da Noruega.

Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

O primeiro nome, “Braut”,  vem da mãe, Gry Marita Braut. Ela era atleta de heptatlo e já foi campeã norueguesa da modalidade. Já “Haaland” faz alusão ao pai, o ex-jogador Alf-Inge Haaland, que atuou pelo Manchester City no início dos anos 2000.

Nas redes sociais, Haaland já utiliza o sobrenome da mãe. Além disso, na convocação da Noruega para os confrontos diante da Finlândia, em 4 de setembro, e Moldávia, no dia 9 do mesmo mês, o atleta já aparece com o novo nome.

Her er Norges tropp til kampene mot Finland og Moldova🤩 pic.twitter.com/DODyaGdfg3

— Fotballandslaget (@nff_landslag) August 26, 2025

