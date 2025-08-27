Haaland usará novo nome na seleção da Noruega. Entenda

O atacante Erling Haaland, do Manchester City, adotará um novo nome na camisa da seleção norueguesa. Agora, o camisa 9 vai utilizar os dois sobrenomes no uniforme: “Braut Haaland”. A decisão do jogador segue uma tradição entre atletas da Noruega de utilizar as alcunhas da mãe e do pai.
Haaland adotará também o sobrenome da mãe em jogos da seleção da Noruega.
Haaland é estrela do Manchester City.
Atacante também é o principal jogador da Noruega.
O primeiro nome, “Braut”, vem da mãe, Gry Marita Braut. Ela era atleta de heptatlo e já foi campeã norueguesa da modalidade. Já “Haaland” faz alusão ao pai, o ex-jogador Alf-Inge Haaland, que atuou pelo Manchester City no início dos anos 2000.
Nas redes sociais, Haaland já utiliza o sobrenome da mãe. Além disso, na convocação da Noruega para os confrontos diante da Finlândia, em 4 de setembro, e Moldávia, no dia 9 do mesmo mês, o atleta já aparece com o novo nome.
