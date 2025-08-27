Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca

A Polícia Civil de São Paulo prendeu em Olinda (PE) Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, suspeito de liderar uma organização criminosa virtual chamada Country. Conhecido como F4llen ou Lucifage no submundo da internet, ele é acusado de falsificar um mandado de prisão contra o youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, atribuindo falsamente ao influenciador crimes de pedofilia.

De acordo com a investigação, Cayo e um adolescente de 17 anos usavam grupos de Discord e Telegram para praticar crimes sexuais contra menores e adultos. A polícia estima que ao menos 400 pessoas tenham sido vítimas do grupo.

Felca teria se tornado alvo da quadrilha após denunciar em seus canais a “adultização de crianças na internet” — denúncia que contribuiu para a prisão do influenciador Hytalo Santos, acusado de tráfico humano e exploração sexual infantil no início do mês.

Mandado falso no nome de Felca

Relatório do Núcleo de Observação e Análise Digital (NOAD), da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mostra que Cayo chegou a emitir, de forma fraudulenta, um malote digital em nome do Poder Judiciário solicitando a prisão preventiva de Felca.

No documento falsificado, o hacker alegava que o youtuber teria cometido “crimes contra a dignidade sexual de menores” e pedia a inclusão imediata da prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) confirmou que houve tentativa de acesso ao sistema, mas negou invasão ou inserção de documentos: “Não houve qualquer fraude no BNMP”, disse em nota.

Outros crimes e ameaças

Além da falsificação, a polícia identificou que o grupo praticava extorsões, invadia sistemas oficiais como o do Detran e comercializava “serviços” de ataques digitais.

Cayo também é acusado de ameaçar de morte a psicóloga Ana Dornellas Chamati, entrevistada por Felca em um de seus vídeos. Nas mensagens enviadas a ela e à família, os criminosos chegaram a citar dados pessoais e descrever atos de violência.

A defesa do acusado não foi localizada até o momento. O processo segue em andamento.

