Haddad sobre meta fiscal: “Vamos cumprir neste ano e no ano que vem”

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), reiterou nesta segunda-feira (18/8) que o governo federal cumprirá a meta fiscal estipulada para 2025 e 2026, nos dois últimos anos do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O chefe da equipe econômica participou de um evento em São Paulo nesta manhã. No seminário, Haddad também criticou o tarifaço comercial imposto pelos Estados Unidos sobre grande parte das exportações brasileiras destinadas aos norte-americanos.

“Esperem que vamos cumprir o que está pactuado. Sobre cumprimento da meta de gastos, cumprimos no ano passado, vamos cumprir neste ano e também no ano que vem”, afirmou Haddad.

A meta fiscal do Brasil para 2025, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), é de resultado primário zero, com uma margem de tolerância de até 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB).

Em sua participação no evento na capital paulista, Fernando Haddad também demonstrou otimismo em relação aos indicadores de inflação no país.

Segundo o ministro da Fazenda, a projeção de inflação já está menor do que a do ano passado e, em 2026, deve ser ainda menor.

De acordo com os dados do Relatório Focus, do Banco Central (BC), divulgados nesta manhã, os analistas do mercado reduziram a projeção de inflação de 2025 pela 12ª semana consecutiva. A estimativa passou de 5,05%, na semana passada, para 4,95%.

Com isso, as expectativas do mercado financeiro continuam se aproximando do teto da meta da inflação deste ano, que é de 4,5%. É a primeira vez, desde janeiro deste ano, que o mercado estima a inflação de 2025 para abaixo de 5% – naquele mês, a projeção foi de 4,99%.

Para 2026, a previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), termômetro oficial da inflação, também foi revisada para baixo, indo de 4,41% para 4,4%. As estimativas para 2027 e 2028 não foram alteradas em relação à semana anterior.

O Relatório de Mercado Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado financeiro coletadas até a sexta-feira imediatamente anterior à divulgação do documento.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os preços de bens e serviços do país avançaram 0,26% em julho – o que representa um aumento de 0,02 ponto percentual em comparação a junho (0,24%). Em 12 meses até julho, a inflação acumulou alta de 5,23%, ainda acima da meta.

A inflação ficou acima do teto da meta em junho, com acumulado de 5,35%. Foi a primeira vez que um estouro foi registrado no novo regime, que utiliza o acumulado de 12 meses, chamado de meta contínua.

No regime de meta contínua, o índice é apurado mês a mês. Caso o acumulado dos meses fique acima do fixado por seis meses consecutivos, a meta é considerada descumprida.

Questionado sobre quais seriam suas expectativas em relação à trajetória da taxa básica de juros (Selic), atualmente em 15% ao ano (o maior patamar em quase duas décadas, desde 2006), Haddad preferiu não comentar.

O ministro não respondeu se acredita que a Selic possa ser reduzida ainda neste ano ou se o início do ciclo de queda deve ficar mesmo para 2026.

De acordo com o Focus, o mercado manteve, pela oitava semana consecutiva, a projeção da Selic em 15% ao ano. Ou seja, os analistas não esperam novas elevações em 2025.

