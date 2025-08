Hedislandes Gadelha será candidato a deputado: “Quero ver onde o dinheiro público está sendo gasto”

O comunicador, repórter e ativista dos direitos humanos, Hedilsandes Gadelha, anunciou ao ContilNet, nesta sexta-feira (1), que será candidato a deputado estadual nas eleições de 2026.

Atuante nas redes sociais e com muitos seguidores, Hedilsandes afirmou que pretende ser uma voz forte e corajosa na Aleac.

“Eu sou uma pessoa como vocês. Conheço as dificuldades do nosso dia a dia, sei o que é lutar por um futuro melhor, e, acima de tudo, acredito na força do nosso povo. Hoje, venho aqui, de coração aberto, para que se haja oportunidade de ser a voz de quem mais precisa. A voz da mãe que acorda cedo para trabalhar, do pai de família que busca um emprego, do jovem que sonha com uma educação de qualidade, e do idoso que merece respeito e dignidade”, disse.

Gadelha acredita que a união das pessoas pode promover um futuro melhor para o Acre.

“O nosso povo, o povo humilde, precisa ter uma voz forte e corajosa na Assembleia Legislativa. Uma voz que não se intimida, que não se vende e que luta pelos nossos direitos. Eu sei que as redes sociais são importantes, mas a verdadeira luta não se faz apenas em postagens e curtidas. A mudança acontece nas ruas, nos bairros, na fiscalização, no diálogo e, principalmente, na nossa união”, acrescentou.

O repórter pediu a ajuda da população para que possa alcançar uma vaga na Aleac.

“Eu preciso da autorização de vocês para fiscalizar de perto. Para ver onde o dinheiro público está sendo gasto, para cobrar saúde, educação e segurança. Eu preciso da autorização de vocês para sair das redes sociais e entrar de vez na batalha por um estado mais justo e igualitário. O meu compromisso é com cada um de vocês. Se eleito, serei um representante incansável, que não vai esquecer as suas origens e que vai lutar por um futuro melhor para todos nós.

Conto com o apoio de vocês para que juntos, possamos construir um novo tempo. Um tempo em que a esperança vença a descrença e a coragem vença o medo”, finalizou.

Por fim, Hedislandes disse ao ContilNet que ainda está estudando o partido que deve escolher para se filiar e lançar a candidatura.