Hegemonia marca final da Copa América Feminina entre Brasil x Colômbia

Com amplo domínio na América do Sul, o Brasil está em mais uma final da Copa América Feminina. Neste sábado (2/8), às 18h ( horário de Brasília), a Amarelinha enfrenta a forte seleção da Colômbia no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.

O Brasil soma oito títulos em nove edições e busca ampliar sua hegemonia continental. Será que a Colômbia vai conseguir impedir? Ou a seleção brasileira vai levantar mais um troféu?

Confira os números do duelo e as odds da grande final.

Quem será campeão da Copa América? Odds* Betano

Colômbia: 4.90

4.90 Brasil: 1.72

Ir para a Betano

Brasil domina a Copa América Feminina

Disputada desde 1991, a Copa América Feminina já teve nove edições.

Em todas elas, o Brasil chegou à final.

A Amarelinha foi campeã oito vezes e ficou com o vice apenas uma vez, em 2006, quando perdeu para a Argentina.

A Colômbia, principal rival recente, foi vice para o Brasil em três das últimas quatro edições.

Em 2022, jogando em casa, as colombianas perderam a final por 1 a 0.

Em 2014, com formato de quadrangular final, Brasil e Colômbia empataram em 0 a 0 no último jogo.

A seleção brasileira levou o título por ter mais pontos na fase decisiva.

Já em 2010, a Canarinho também terminou em primeiro lugar, com a Colômbia na segunda posição.

Quem vai vencer o jogo? Odds* Betano

Colômbia: 4.80

4.80 Empate: 3.80

3.80 Brasil: 1.72

Ir para a Betano

Brasil é favorito na final contra a Colômbia, segundo odds* da Betano

De acordo com a Betano, uma das principais casas de apostas do mundo, o Brasil é favorito para vencer no tempo normal.

Invicta na competição, a seleção soma quatro vitórias e um empate.

O único tropeço foi justamente diante da Colômbia, na primeira fase: empate em 0 a 0.

No histórico do confronto, a vantagem brasileira é ampla.

Em 14 jogos, foram 11 vitórias do Brasil e três empates.

Nos cinco encontros mais recentes, a Amarelinha venceu três vezes e empatou duas.

Quem pode decidir a final? Odds* Betano

Amanda Gutierrez marca a qualquer momento: 2.87

2.87 Linda Caicedo marca a qualquer momento: 5.00

Ir para a Betano

Amanda e Caicedo são os destaques da final

Com cinco gols na Copa América, Amanda Gutierres é a vice-artilheira do torneio.

Ela fica atrás apenas de Claudia Martínez, do Paraguai, que marcou seis vezes.

A atacante do Palmeiras balançou as redes em todas as partidas que disputou até aqui.

Pelo lado da Colômbia, a principal aposta é Linda Caicedo, do Real Madrid.

Aos 20 anos, ela já marcou três gols nesta edição da Copa América.

Em 2022, com apenas 17 anos, Caicedo foi eleita a melhor jogadora da competição.

Como chegam Brasil e Colômbia para a final

O Brasil garantiu vaga na final da Copa América Feminina com uma goleada por 5 a 1 sobre o Uruguai.

Amanda Gutierres marcou dois gols; Gio Garbelini, Marta e Dudinha completaram o placar.

A seleção chega à sua décima final consecutiva, tendo disputado todas as decisões da história do torneio.

A Colômbia, por sua vez, alcançou sua quarta final de forma dramática.

Na semifinal contra a Argentina, o jogo terminou empatado em 0 a 0 no tempo normal.

Nos pênaltis, a goleira Katherine Tapia brilhou ao defender uma cobrança.

Com o erro de Stabile, a Colômbia venceu por 5 a 4 e avançou à decisão.

Onde assistir Colômbia x Brasil

A partida entre Colômbia x Brasil, pela final da Copa América Feminina, terá transmissão da Globo (TV aberta), da TV Brasil (TV aberta) e do SporTV (TV fechada).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 31/07/2025