12 de agosto de 2025
Hellblade 2 chega ao PS5 e é destaque nos lançamentos da semana

A versão aprimorada de Senua's Saga chega também ao Xbox Series X/S e PC, ao lado de outros títulos como Madden NFL 26 e Midnight Murder Club

A semana de lançamentos de jogos tem como grande destaque a chegada de Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced. A nova versão, que inclui melhorias para o Xbox Series X/S e PC, marca a estreia do aclamado título no PlayStation 5 (PS5). A aventura de Senua chegou acompanhada de outros jogos aguardados, como o multiplayer de terror Midnight Murder Club e o jogo de esporte Madden NFL 26.

Destaque da semana: Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced

A sequência de Hellblade: Senua’s Sacrifice, produzida pela Ninja Theory, leva a guerreira Senua a uma nova jornada com visuais impressionantes e um novo sistema de combate. A versão aprimorada, agora disponível no PS5, inclui o Modo Performance, que permite jogar a 60 fps, além de melhorias no Modo Foto e compatibilidade com o Steam Deck. O game, que chega em 12 de agosto, está disponível para PS5, Xbox Series X/S e PC.

Outros lançamentos

  • Midnight Murder Club (14 de agosto): Jogo multiplayer de terror competitivo em que seis jogadores usam lanternas para se caçarem em uma mansão escura (PS5, PC).
  • Drag x Drive (14 de agosto): Título para Nintendo Switch 2 que usa a função de mouse dos novos controles para controlar veículos semelhantes a cadeiras de rodas em partidas online.
  • Madden NFL 26 (14 de agosto): A nova edição do jogo de futebol americano traz uma experiência mais realista, com nova inteligência artificial e características de atletas famosos (PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PC).
  • Echoes of the End (12 de agosto): Aventura de ação em terceira pessoa, inspirada em terras islandesas, em que o jogador controla a guerreira Ryn (PS5, Xbox Series X/S, PC).

Senua’s Saga: Hellblade 2 Enhanced traz seus visuais impressionantes agora também no PlayStation 5 — Foto: Divulgação/Xbox

Fonte: Tech Tudo

Redigido por Contilnet.

