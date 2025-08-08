8 de agosto de 2025
História de amor: trisal celebra gravidez dupla: “Experiência incrível”

Um relacionamento poliamoroso em Salto, no interior de São Paulo, ganhou destaque nas redes sociais com a notícia de que as duas mulheres do trisal ficaram grávidas quase ao mesmo tempo

Um trisal do interior de São Paulo se tornou viral ao anunciar que as duas mulheres do relacionamento, Thaliny (24) e Júlia (26), ficaram grávidas com uma diferença de apenas dois meses. O bebê de Júlia já nasceu, no dia 18 de julho, enquanto o de Thaliny está previsto para outubro.

Reprodução/ Instagram

Segundo Thaliny, a gravidez dupla foi um desejo de Philippe (32), que completa o trisal, mas que a experiência foi “incrível”.

O relacionamento do trisal começou há quase dois anos, após Thaliny e Philippe, que já eram um casal, conhecerem Júlia na Parada LGBT+ de sua cidade. Segundo Thaliny, a conexão foi imediata, e a relação cresceu de forma natural.

Para registrar os dois bebês com o nome dos três pais, o trisal terá que esperar as crianças completarem o primeiro ano de vida, para que o vínculo do relacionamento poliamoroso possa ser comprovado.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

