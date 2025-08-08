História de amor: trisal celebra gravidez dupla: “Experiência incrível”

Um trisal do interior de São Paulo se tornou viral ao anunciar que as duas mulheres do relacionamento, Thaliny (24) e Júlia (26), ficaram grávidas com uma diferença de apenas dois meses. O bebê de Júlia já nasceu, no dia 18 de julho, enquanto o de Thaliny está previsto para outubro.

Segundo Thaliny, a gravidez dupla foi um desejo de Philippe (32), que completa o trisal, mas que a experiência foi “incrível”.

O relacionamento do trisal começou há quase dois anos, após Thaliny e Philippe, que já eram um casal, conhecerem Júlia na Parada LGBT+ de sua cidade. Segundo Thaliny, a conexão foi imediata, e a relação cresceu de forma natural.

Para registrar os dois bebês com o nome dos três pais, o trisal terá que esperar as crianças completarem o primeiro ano de vida, para que o vínculo do relacionamento poliamoroso possa ser comprovado.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.