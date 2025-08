Hoje é Dia: Carmen Miranda e Hans Christian Andersen são destaques

A semana entre os dias 3 e 9 de agosto tem como principais destaques memórias relacionadas a figuras da arte e da música, além de datas históricas e comemorativas.

Amanhã, 4 de agosto, a morte do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen completa 150 anos. Considerado um dos maiores autores de contos de fadas de todos os tempos, ele deixou um legado imortal com histórias como “A Pequena Sereia”, “O Patinho Feio” e “A Roupa Nova do Imperador”. A trajetória dele já foi contada pelo História Hoje, da Radioagência Nacional e pelo quadro Rádio Memória, do programa Rádio Sociedade, da Rádio MEC.

No dia 5 de agosto, a morte da eterna cantora Carmen Miranda completa 70 anos. Ícone da Era de Ouro do Rádio e uma das primeiras artistas do país a fazer sucesso no exterior, ela teve a trajetória contada no História Hoje em 2017 pelo Repórter Brasil em 2023 e, ainda, foi homenageada em uma edição do Todas as Bossas.

Acontecimentos históricos

A semana também tem algumas datas históricas no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, há, no dia 5 de agosto, os 440 anos da fundação da Paraíba. A data também é marcada pela fundação de João Pessoa (então Nossa Senhora das Neves) e é feriado no estado. Este vídeo da TV Brasil fala mais sobre o assunto.

No dia 6 de agosto, a inauguração da primeira Delegacia da Mulher no Brasil completa 40 anos. Marco no enfrentamento da violência contra mulheres no Brasil, o evento foi lembrado em uma matéria do Repórter Brasil em 2015.

Na história, a semana tem os 80 anos dos bombardeios atômicos em Hiroshima (dia 6 de agosto) e Nagasaki (9 de agosto). Considerados alguns dos ataques mais devastadores da história, com milhares de mortes, o uso da bomba atômica ajudou a acabar com a 2ª Guerra Mundial e iniciou um debate sobre a necessidade de controle do uso de armas nucleares. A Agência Brasil (aqui e aqui) e o Repórter Brasil já falaram no assunto.

Datas comemorativas

A semana tem, ainda, algumas datas comemorativas que merecem destaque. Duas delas são no dia 5 de agosto: o Dia Nacional da Saúde (homenagem ao nascimento do sanitarista Oswaldo Cruz) e o Dia Nacional da Vigilância Sanitária. Criadas para conscientizar sobre ações importantes para a saúde e bem-estar, as datas foram destaques em matérias da Radioagência Nacional e do Repórter Brasil, da TV Brasil.

Para fechar a semana, temos o Dia Internacional dos Povos Indígenas em 9 de agosto. A data, que destaca a importância das culturas originárias e suas contribuições para a preservação do meio ambiente, também foi tema de conteúdos da Radioagência Nacional e do Repórter Brasil, da TV Brasil.

Confira a lista completa de efemérides de 3 a 9 de agosto de 2025

Agosto de 2025 3 Nascimento do poeta e letrista fluminense Arnoldo Medeiros (80 anos) Nascimento do instrumentista e compositor fluminense Dom Um Romão (100 anos) – ligado ao começo da Bossa Nova O esportista Guilherme Paraense conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil em uma olimpíada, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na modalidade tiro (105 anos) Dia do Capoeirista – apesar de haver polêmicas sobre a definição dessa data, ela é referenciada em sites oficiais de órgãos federais e vários estados a incluíram em seus calendários 4 Morte do ator hispano-brasileiro Oscar Lorenzo Jacinto de la Inmaculada Concepción Teresa Díaz, o Oscarito (55 anos) Morte do escritor dinarmaquês Hans Christian Andersen (150 anos) – escreveu peças de teatro, canções patrióticas, contos, histórias e, principalmente, contos de fadas, pelos quais é mundialmente conhecido Morte do instrumentista e compositor fluminense José Barbosa da Silva, o Sinhô (95 anos) – considerado um dos mais talentosos compositores de samba, para muitos o maior da primeira fase do samba carioca Lançamento do programa Caricaturas, na Rádio Nacional (78 anos) – veiculado entre o fim da década de 40 e início da década de 50, em cada episódio uma personalidade era homenageada com a dramatização de momentos marcantes de sua biografia 5 Nascimento da atriz e cantora fluminense Maria José Gonzáles, a Zezé Fonseca (110 anos) – em 1939 começou a atuar na Rádio Nacional Morte da cantora e atriz luso-brasileira Carmen Miranda (70 anos) Nascimento do engenheiro aeroespacial e astronauta estadunidense Neil Armstrong (95 anos) – um dos participantes da primeira alunissagem tripulada da história Acidente na mina San José aprisiona 33 mineiros chilenos a aproximadamente 700 metros abaixo do solo por 69 dias (15 anos) Dia Nacional da Saúde – comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei Nº 5.352 de 8 de novembro de 1967, com a finalidade de promover a educação sanitária e despertar no povo a consciência do valor da saúde Dia Nacional da Vigilância Sanitária – comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei Nº 13.098 de 27 de janeiro de 2015. Durante a data deverão ser realizadas atividades celebrativas envolvendo o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema de Vigilância Sanitária em todas as esferas de governo Inicia a primeira edição do Free Jazz Festival (40 anos) Paraíba é fundada como capitania, tendo início as construções do Forte da Cidade e surgindo assim, dois anos depois, a Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, primeiro nome dado à cidade de João Pessoa (440 anos) 6 Nascimento do compositor, cantor, humorista e ator paulista João Rubinato, o Adoniran Barbosa (115 anos) Nascimento do compositor e letrista fluminense Paulo Sérgio Valle (85 anos) Morte do cantor e compositor cubano Ibrahim Ferrer (20 anos) – ele fez parte do Buena Vista Social Club A cidade japonesa de Hiroshima é devastada pela bomba atômica lançada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial (80 anos) Inauguração da primeira Delegacia da Mulher no Brasil, em São Paulo (40 anos) Dia Nacional dos Profissionais da Educação Lançamento do Programa Revista Brasil, na Rádio Nacional de Brasília (39 anos) 8 Nascimento do multi-instrumentista e compositor paulista Ângelo Apolônio, o Poli (105 anos) 9 Nascimento do compositor fluminense Roberto Roberti (110 anos) – em 20 de outubro de 1938, Roberti e vários outros autores deram o primeiro passo para a formação da Associação Brasileira de Compositores e Autores (ABCA). Em 22 de junho de 1942, fundaram finalmente a União Brasileira de Compositores (UBC) A cidade japonesa de Nagasaki é devastada pela bomba atômica lançada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial (80 anos) Betty Boop estreia como desenho animado, espelhando-se nas divas da década de 1930, ao som de muito jazz (95 anos) Dia Internacional dos Povos Indígenas – comemoração mundial que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução 49/214 de 23 de dezembro de 1994

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].