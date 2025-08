Hoje tem Sampaio Corrêa-MA x Manauara-AM: Metrópoles transmite ao vivo

O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, a segunda fase do Brasileirão Série D Will Bank neste fim de semana. Uma partida encerra os confrontos de ida da competição, nesta segunda (04/8). Confira a lista completa:

Segunda-feira (4/8)

Sampaio Corrêa-MA x Manauara-AM – 19h30

Sábado (2/8):

Goiatuba-GO 1 x 1 São José-RS – 15h30

Maranhão-MA 4 x 1 Tuna Luso-PA – 16h

Maricá-RJ 1 x 2 Aparecidense-GO – 16h

Água Santa-SP 1 x 1 Ceilândia-DF – 16h

FC Cascavel-PR 0 x 1 Barra-SC – 16h

Ferroviário-CE 0 x 1 ASA-AL – 17h

Mixto-MT 1 x 0 Portuguesa-SP – 18h

Luverdense-MT 0 x 0 Rio Branco-ES – 19h

Domingo (3/8):

Central-PE 1 x 0 Lagarto-SE – 16h

Joinville-SC 1 x 1 Cianorte-PR – 16h

Juazeirense-BA 1 x 1 América de Natal-RN – 16h

Sergipe-SE 2 x 1 Santa Cruz-PE – 17h

Manaus-AM 0 x 2 Imperatriz-MA – 17h

Independência-AC 1 x 5 Altos-PI – 19h

Marcílio Dias-SC 0 x 0 Inter de Limeira-SP – 19h

Metrópoles no Brasileirão Série D

O Grupo Metrópoles adquiriu, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos do Brasileirão Série D.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além de ter acesso à transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.