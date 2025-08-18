18/08/2025
Universo POP
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira
Neymar desabafa após goleada histórica: “Maior vergonha da minha carreira”
Felca é ameaçado de morte e Justiça manda Google quebrar sigilo de e-mail
As verdadeiras razões pelas quais And Just Like That não conseguiu corresponder a Sex and the City
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos

Homem agride esposa e filha e, bêbado, causa acidente com ônibus

Acidente em São Caetano do sul fere três pessoas e causa incêndio e apagão no bairro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, após agredir a esposa e a filha e causar um grave acidente de trânsito. O caso aconteceu no último domingo (17), na Avenida Goiás, onde ele dirigia embriagado, furou o sinal vermelho e colidiu com um ônibus.

Reprodução

Após a batida, o ônibus atingiu um poste que caiu sobre o veículo, provocando um incêndio e um apagão no bairro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus e dois passageiros ficaram feridos e precisaram de socorro.

O agressor também foi atendido e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), apresentava sinais de embriaguez. Ele foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como embriaguez ao volante, lesão corporal e lesão corporal culposa na direção de veículo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.