Homem agride esposa e filha e, bêbado, causa acidente com ônibus

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, após agredir a esposa e a filha e causar um grave acidente de trânsito. O caso aconteceu no último domingo (17), na Avenida Goiás, onde ele dirigia embriagado, furou o sinal vermelho e colidiu com um ônibus.

Após a batida, o ônibus atingiu um poste que caiu sobre o veículo, provocando um incêndio e um apagão no bairro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus e dois passageiros ficaram feridos e precisaram de socorro.

O agressor também foi atendido e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), apresentava sinais de embriaguez. Ele foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como embriaguez ao volante, lesão corporal e lesão corporal culposa na direção de veículo.

