Homem agride esposa por ela assoar o nariz e é preso no interior do Acre

Um caso revoltante de violência doméstica terminou em prisão na última quarta-feira (13), no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. Segundo a Polícia Militar, um homem identificado como Luiz Gustavo Cordeiro, de 22 anos, agrediu a própria esposa por ela estar assoando o nariz devido a uma crise de rinite alérgica.

A vítima, também de 22 anos, relatou que o companheiro se irritava frequentemente com o fato de ela usar lenços para limpar o nariz, chamando o hábito de “feio” e fazendo pressão psicológica constante. Na manhã do ocorrido, durante mais uma discussão pelo mesmo motivo, ela afirmou que não queria mais a presença dele na casa e começou a separar as roupas dele para que fosse embora.

Nesse momento, a troca de palavras se intensificou e a discussão evoluiu para agressões físicas. A mulher ficou com lesões no antebraço esquerdo e um hematoma na perna esquerda, enquanto Luiz Gustavo apresentou escoriações no pescoço e no dedo do pé direito.

Ao chegar ao local, a PM encontrou a vítima chorando e visivelmente abalada, enquanto o acusado estava agitado e afirmava que a situação não passava de um desentendimento. No entanto, diante das evidências de lesão corporal e do relato da mulher, ele foi preso em flagrante por violência doméstica.