Homem atira contra casa com mulher e 2 crianças e é preso no DF

Um homem, de 44 anos, foi preso, na tarde deste domingo (31/8), por volta das 14h, após atirar contra a casa de uma mulher em Planaltina, região administrativa do Distrito Federal. De acordo com o que o suspeito disse à Polícia Militar (PMDF), o intuito seria matar a moradora do local. No imóvel, havia duas crianças, filhas dela.

O caso foi descoberto após policiais militares do 14º Batalhão, em patrulhamento na Quadra 2A do Arapoanga, em Planaltina, abordarem o homem, que, segundo a PM, apresenta “atitude suspeita”.

Durante a revista pessoal, os PMs encontraram um revólver calibre .38, municiado com cinco cartuchos intactos, além de dois cartuchos intactos no bolso e cinco estojos.

Ao ser questionado, o suspeito relatou que havia ido ao local para matar duas mulheres. Segundo ele, elas teriam participado de uma emboscada, há cerca de dois anos, que resultou na morte do filho dele.

Ele afirmou que, no dia anterior, havia desistido de cometer o crime por ter visto uma das mulheres com um bebê nos braços. Porém, retornou no dia seguinte e efetuou disparos contra a residência.