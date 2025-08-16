16/08/2025
Um acidente ocorrido na manhã deste sábado (16) chamou a atenção de quem trafegava pela estrada que liga os municípios de Feijó e Sena Madureira, no interior do Acre.

Homem capota carro após bater em buraco e veículo pega fogo em rodovia no interior do Acre. Foto: Reprodução

De acordo com informações, um motorista perdeu o controle da direção após passar por um buraco na via e acabou capotando o carro. Pouco depois, o veículo pegou fogo.

O proprietário conseguiu sair a tempo, antes que as chamas consumissem o automóvel por completo. Em imagens registradas no local, é possível ver o desespero do homem ao perder o bem, chegando às lágrimas diante da cena.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ele não sofreu ferimentos graves. O caso reacende o debate sobre as condições das estradas no interior do estado, frequentemente alvo de reclamações de motoristas devido à quantidade de buracos.

Veja o vídeo:

