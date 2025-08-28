Homem de 70 anos morre após levar voadora na cabeça em briga de bar

Um homem de 70 anos morreu na noite dessa quarta-feira (27/8) após ser agredido durante uma briga em um bar no bairro Vila Paes, em Votuporanga, interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que a vítima e o agressor estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando começaram a discutir. Em seguida, o suspeito deu uma voadora na cabeça do idoso, que caiu desacordado no chão.

O Samu foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga em estado grave, mas ela não resistiu aos ferimentos.

📌 Suspeito preso

Após o crime, o agressor deixou o bar, mas populares informaram à polícia o endereço dele. Na residência, os PMs flagraram o homem chegando de carro, com sinais claros de embriaguez. Dentro do veículo havia várias latas de cerveja, incluindo uma aberta.

Ele foi preso em flagrante e levado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado como homicídio qualificado. O homem também foi indiciado por crimes de trânsito, como dirigir sob efeito de álcool. O carro foi apreendido.

