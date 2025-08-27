27/08/2025
Universo POP
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy

Homem denunciado por Ana Castela mutilou cavalo vivo, diz a polícia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
homem-denunciado-por-ana-castela-mutilou-cavalo-vivo,-diz-a-policia

Um laudo da Polícia Civil concluiu que o cavalo que morreu após uma cavalgada em Bananal, no interior de São Paulo, teve as patas mutiladas ainda com vida. O caso veio à tona depois de denúncia da cantora Ana Castela, de 21 anos, nas redes sociais.

Leia também

A informação foi confirmada pelo delegado de Bananal, Rubens Luiz Fonseca Melo, em vídeo publicado nas redes sociais. Ele aparece ao lado da médica veterinária voluntária Luana Gesualdi, responsável por explicar o resultado da perícia.

“Infelizmente, aconteceu em vida, pois o animal apresentava hematomas compatíveis com vitalidade. Quando o animal está sem vida, não é possível causar esse tipo de lesão”, explicou a veterinária.

Segundo o delegado, o tutor pode ter acreditado que o cavalo estivesse morto, mas o laudo comprovou o contrário. “O animal estava enfraquecido, desfalecido, o que pode ter confundido o rapaz. Mas os ferimentos foram causados em vida”, disse.

O tutor foi identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos. Ele confessou a mutilação, mas afirmou que acreditava que o cavalo já estivesse morto. Em entrevista anterior, disse estar arrependido e relatou ter cometido o ato “embriagado e transtornado”.

4 imagensAna Castela denuncia maus-tratos contra cavalo Ana CastelaAna CastelaFechar modal.1 de 4

Ana Castela e seu cavalo, Blake, ao lado da denúncia de maus-tratos compartilhada pela cantora

Reprodução/Instagram2 de 4

Ana Castela denuncia maus-tratos contra cavalo

Reprodução/Instagram3 de 4

Ana Castela

Reprodução4 de 4

Ana Castela

Reprodução

De acordo com o delegado, o laudo já foi encaminhado ao Ministério Público de São Paulo. Não houve confirmação sobre eventual indiciamento, e Andrey não foi preso.

Denúncia de Ana Castela

O episódio ganhou repercussão depois que a cantora Ana Castela denunciou o caso em suas redes sociais e pediu justiça. “Sei que a vida de famosos é interessante, mas a vida de um animal também importa”, escreveu a artista, que também publicou uma foto do suspeito. O caso ocorreu em 16 de agosto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.