Homem denunciado por Ana Castela mutilou cavalo vivo, diz a polícia

Um laudo da Polícia Civil concluiu que o cavalo que morreu após uma cavalgada em Bananal, no interior de São Paulo, teve as patas mutiladas ainda com vida. O caso veio à tona depois de denúncia da cantora Ana Castela, de 21 anos, nas redes sociais.
Leia também
-
Ana Castela revela preferência amorosa após provocação sobre Zé Felipe
-
“Cada um com suas escolhas”, diz mãe de Mioto após fim com Ana Castela
-
Sindicato critica a Globo após Ana Castela revelar estreia em novela
-
Frei Gilson lota arena de Barretos em uma segunda e choca Ana Castela
A informação foi confirmada pelo delegado de Bananal, Rubens Luiz Fonseca Melo, em vídeo publicado nas redes sociais. Ele aparece ao lado da médica veterinária voluntária Luana Gesualdi, responsável por explicar o resultado da perícia.
“Infelizmente, aconteceu em vida, pois o animal apresentava hematomas compatíveis com vitalidade. Quando o animal está sem vida, não é possível causar esse tipo de lesão”, explicou a veterinária.
Segundo o delegado, o tutor pode ter acreditado que o cavalo estivesse morto, mas o laudo comprovou o contrário. “O animal estava enfraquecido, desfalecido, o que pode ter confundido o rapaz. Mas os ferimentos foram causados em vida”, disse.
O tutor foi identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos. Ele confessou a mutilação, mas afirmou que acreditava que o cavalo já estivesse morto. Em entrevista anterior, disse estar arrependido e relatou ter cometido o ato “embriagado e transtornado”.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Ana Castela e seu cavalo, Blake, ao lado da denúncia de maus-tratos compartilhada pela cantora
Reprodução/Instagram2 de 4
Ana Castela denuncia maus-tratos contra cavalo
Reprodução/Instagram3 de 4
Ana Castela
Reprodução4 de 4
Ana Castela
Reprodução
De acordo com o delegado, o laudo já foi encaminhado ao Ministério Público de São Paulo. Não houve confirmação sobre eventual indiciamento, e Andrey não foi preso.
Denúncia de Ana Castela
O episódio ganhou repercussão depois que a cantora Ana Castela denunciou o caso em suas redes sociais e pediu justiça. “Sei que a vida de famosos é interessante, mas a vida de um animal também importa”, escreveu a artista, que também publicou uma foto do suspeito. O caso ocorreu em 16 de agosto.