Homem descumpre medida protetiva, agride ex-companheira e é morto

Um homem foi morto a tiros em uma casa noturna em Palmitos, no oeste de Santa Catarina, na madrugada desse sábado (23/8), após descumprir uma medida protetiva e agredir a ex-companheira. Em uma discussão, que envolveu também a irmã da mulher, um homem interveio e disparou contra ele.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem que foi morto a tiros foi até o local mesmo ciente da medida protetiva em favor da ex-companheira, que trabalhava na casa notura. Anteriormente, ele já havia descumprido medidas e feito ameaças à vítima.

