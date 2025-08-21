21/08/2025
Homem descumpre medidas protetivas e agride bebê de 4 meses

Suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar; criança precisou de atendimento médico no Hospital de Base

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após agredir um bebê de apenas 4 meses no Riacho Fundo I, na noite de quarta-feira (20).

De acordo com a corporação, o agressor descumpriu medidas protetivas previstas nas Leis Maria da Penha e Henry Borel. A prisão foi realizada por policiais do Grupo Tático Operacional 48 (GTOP 48), acionados após denúncias de violência doméstica.

Photodisc/Getty Images

Ao chegarem ao local, os militares constataram que a criança apresentava ferimentos na região da cabeça. O bebê foi socorrido imediatamente e encaminhado ao Hospital de Base, onde recebeu atendimento médico especializado.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas, onde o caso foi registrado.

Fonte: Polícia Militar do Distrito Federal | Redigido por ContilNet Notícias

