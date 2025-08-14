14/08/2025
Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

Hospitalização durou três semanas até normalização dos níveis minerais e vitamínicos

Um homem de 60 anos precisou ser hospitalizado nos Estados Unidos depois de desenvolver uma doença rara ao seguir orientações alimentares fornecidas pela inteligência artificial ChatGPT. O caso foi relatado na revista científica Annals of Internal Medicine na última semana.

O paciente apresentou sintomas de bromismo, intoxicação causada pelo excesso de brometos, substância que pode provocar delírios e alucinações. Historicamente, essa condição foi associada a internações psiquiátricas devido aos efeitos neurológicos.

Segundo os médicos, o homem chegou ao hospital apresentando paranoia, acreditando que o vizinho tentava envenená-lo e que a água de seu filtro estava contaminada. Inicialmente, os profissionais suspeitaram de transtorno psiquiátrico e o paciente chegou a ser encaminhado para uma ala especializada.

Após avaliação detalhada, os médicos identificaram deficiência de minerais e vitaminas, que foram repostos. Durante a recuperação, o paciente revelou que, preocupado com os efeitos do cloreto de sódio, havia consultado o ChatGPT, que o orientou a substituir o sal por brometo. Ele manteve essa mudança na dieta por três meses, levando à intoxicação. Após três semanas de internação, seus níveis químicos se normalizaram e ele voltou ao estado normal.

No artigo, os especialistas alertam para os riscos do uso de inteligência artificial na saúde. “Este caso destaca como o uso da inteligência artificial pode contribuir para o desenvolvimento de doenças evitáveis e resultados adversos para a saúde”, escreveram os autores Dra. Audrey Eichenberger, Stephen Thielke e Adam Van Buskirk.

