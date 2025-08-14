Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

Um homem de 60 anos precisou ser hospitalizado nos Estados Unidos depois de desenvolver uma doença rara ao seguir orientações alimentares fornecidas pela inteligência artificial ChatGPT. O caso foi relatado na revista científica Annals of Internal Medicine na última semana.

O paciente apresentou sintomas de bromismo, intoxicação causada pelo excesso de brometos, substância que pode provocar delírios e alucinações. Historicamente, essa condição foi associada a internações psiquiátricas devido aos efeitos neurológicos.

Segundo os médicos, o homem chegou ao hospital apresentando paranoia, acreditando que o vizinho tentava envenená-lo e que a água de seu filtro estava contaminada. Inicialmente, os profissionais suspeitaram de transtorno psiquiátrico e o paciente chegou a ser encaminhado para uma ala especializada.

Após avaliação detalhada, os médicos identificaram deficiência de minerais e vitaminas, que foram repostos. Durante a recuperação, o paciente revelou que, preocupado com os efeitos do cloreto de sódio, havia consultado o ChatGPT, que o orientou a substituir o sal por brometo. Ele manteve essa mudança na dieta por três meses, levando à intoxicação. Após três semanas de internação, seus níveis químicos se normalizaram e ele voltou ao estado normal.

No artigo, os especialistas alertam para os riscos do uso de inteligência artificial na saúde. “Este caso destaca como o uso da inteligência artificial pode contribuir para o desenvolvimento de doenças evitáveis e resultados adversos para a saúde”, escreveram os autores Dra. Audrey Eichenberger, Stephen Thielke e Adam Van Buskirk.