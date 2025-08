Homem é acusado de furto em oficina mecânica e “disciplinado” com golpes de ripa

Marcos Alberto Silva do Nascimento, de 46 anos, foi vítima de uma “disciplina” imposta por membros de uma facção criminosa no final da tarde desta quinta-feira (31), em um galpão conhecido como Afeletro, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Santa Quitéria, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marcos é dependente químico e foi acusado por integrantes da organização criminosa de cometer diversos furtos em uma oficina mecânica no bairro Santa Quitéria. Ele caminhava por uma rua da região quando foi abordado por criminosos armados e levado até o prédio abandonado da Afeletro. No local, foi espancado com golpes de ripa, sofrendo possíveis fraturas nos braços e pernas, além de fraturas confirmadas nas costas.

De acordo com a própria vítima, o chefe da facção “foi bom com ele” e ordenou que não o agredissem na cabeça nem no tórax, para evitar sua morte. Após as agressões, os suspeitos fugiram do local correndo.

A esposa da vítima chegou ao local, pediu ajuda a populares e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada e prestou os primeiros atendimentos. Após a estabilização do quadro clínico, Marcos foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para a ocorrência