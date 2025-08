Homem é assassinado a golpes de foice após briga em zona rural no interior do Acre

Na manhã desta segunda-feira (4), um homem identificado como Antônio Carlos da Silva, de 40 anos e conhecido como “Cacau”, foi morto a golpes de foice na linha 7, km 15, área rural do município de Acrelândia, interior do Acre.

De acordo com relatos de moradores, Antônio Carlos e um homem chamado Vanderlei consumiam bebidas alcoólicas quando iniciaram uma discussão. A situação rapidamente se agravou, culminando em uma briga física. Em meio ao conflito, Vanderlei teria utilizado uma foice para agredir a vítima, que acabou morrendo no local devido à gravidade dos ferimentos.

Após o incidente, Vanderlei fugiu do local e ainda não foi localizado pelas autoridades. As informações sobre sua identidade completa e paradeiro permanecem desconhecidas.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a cena do crime e acionou a perícia técnica para os procedimentos necessários. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

As autoridades continuam as investigações e realizam buscas para capturar o suspeito, contando com o apoio da comunidade local para obter informações que possam auxiliar na prisão.