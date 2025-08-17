17/08/2025
Homem é atacado a golpes de terçado ao tentar retirar moto roubada em Rio Branco

Todo o material foi apreendido e levado à Delegacia de Flagrantes (Defla)

Na madrugada deste domingo (17), um homem identificado como Cleiton Costa da Silva, de 26 anos, foi atingido com golpes de terçado ao tentar retirar de um esconderijo uma motocicleta roubada no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, no sábado (16) Cleiton, junto a um comparsa armado, teria invadido a residência de um policial na rua da Sanacre. O filho do servidor foi rendido e a dupla levou uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, preta, de placa SQU-4H31. O veículo foi escondido em uma casa na rua Eloá, na mesma região.

Cleiton Costa da Silva é atendido pelo Samu após sofrer ataque com terçado/Foto: ContilNet

Durante a madrugada, Cleiton retornou ao local e, enquanto preparava a motocicleta para retirada — já com travesseiros amarrados ao veículo —, foi surpreendido por homens não identificados. Os agressores desferiram vários golpes de terçado contra sua cabeça e fugiram em seguida.

Espingarda e munições foram encontradas na residência usada como esconderijo da moto roubada/Foto: ContilNet

Populares acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra avançada. Cleiton recebeu os primeiros atendimentos, foi intubado e encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Residência no bairro Santa Inês onde a motocicleta roubada foi escondida e ocorreu o ataque/Foto: ContilNet

Na residência usada como esconderijo, os policiais localizaram uma espingarda e munições, além da moto roubada. Todo o material foi apreendido e levado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

O caso está sendo acompanhado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e deverá ser repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações.

