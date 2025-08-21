Homem é encontrado morto com mãos amarradas e marcas de tiros boiando no Rio Acre

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (21) boiando no Rio Acre, no bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima estava com as mãos amarradas e apresentava várias perfurações por disparos de arma de fogo.

O corpo foi avistado por um morador próximo ao beco Mirela Cabral, que acionou a Polícia Militar. Uma guarnição do 2º Batalhão confirmou a ocorrência e isolou a área até a chegada da perícia e do Pelotão Náutico do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações preliminares, o homem pode ter sido executado na região dos bairros Ayrton Sena ou Aeroporto Velho, sendo o corpo posteriormente lançado no Rio Acre. A perícia constatou perfurações na cabeça, abdômen e braço da vítima.

Após os procedimentos periciais, o cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos e será oficialmente identificado.

As investigações iniciais ficaram sob responsabilidade da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, em seguida, o caso será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).