24/08/2025
Homem é encontrado morto com sinais de tortura em João Pessoa

Escrito por Metrópoles
homem-e-encontrado-morto-com-sinais-de-tortura-em-joao-pessoa

Um homem de 40 anos foi encontrado morto na madrugada desse sábado (23/8), no bairro de Gramame, em João Pessoa (PB). De acordo com a Polícia Militar, a vítima recebeu cerca de 40 tiros e estava amarrada com fios, na frente de um condomínio residencial.

A PM informou que o homem foi para o residencial desde a noite da sexta-feira (22/8) com o objetivo de consumir bebidas alcoólicas em uma festa. Além disso, as investigações trabalham com a hipótese de que a vítima estaria acompanhada de pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

Leia a reportagem completa no Portal T5, parceiro do Metrópoles.

