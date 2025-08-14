Homem é flagrado furtando fios de cobre próximo à Ponte Metálica, em Rio Branco

Um vídeo registrado por populares mostra um homem furtando fios de cobre de um painel elétrico localizado no Segundo Distrito de Rio Branco, próximo à saída da Ponte Metálica, nas imediações da Gameleira.

Nas imagens, o suspeito, vestindo camisa vermelha, sobe no painel, retira os fios e deixa o local carregando o material.

Casos de furto de fios de cobre têm se tornado cada vez mais comuns na capital acreana. Além do prejuízo financeiro, esse tipo de crime pode causar apagões e prejudicar o funcionamento de serviços essenciais. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do autor. A Polícia deve utilizar as imagens para auxiliar nas investigações.