Homem é flagrado pegando “carona” em caçamba de caminhão no DF

Um homem foi flagrado pegando “carona” na caçamba de um caminhão em movimento, na manhã dessa terça-feira (26/8), por volta das 9h20, na saída da Candangolândia.

Na gravação, o homem aparece com uma mochila nas costas, sentado na caçamba, com uma perna dentro e a outra fora do veículo.

Assumindo os riscos, ele permanece olhando para todos os lados, incluindo no momento em que o caminhão faz uma curva perigosa.

Veja vídeo:

O vídeo foi gravado e publicado no Instagram. Não se sabe se o caminhoneiro sabia do caroneiro no seu veículo.