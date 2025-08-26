26/08/2025
Universo POP
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos
Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo
Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor

Homem é flagrado pegando “carona” em caçamba de caminhão no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
homem-e-flagrado-pegando-“carona”-em-cacamba-de-caminhao-no-df

Um homem foi flagrado pegando “carona” na caçamba de um caminhão em movimento, na manhã dessa terça-feira (26/8), por volta das 9h20, na saída da Candangolândia.

Na gravação, o homem aparece com uma mochila nas costas, sentado na caçamba, com uma perna dentro e a outra fora do veículo.

Assumindo os riscos, ele permanece olhando para todos os lados, incluindo no momento em que o caminhão faz uma curva perigosa.

Veja vídeo:

O vídeo foi gravado e publicado no Instagram. Não se sabe se o caminhoneiro sabia do caroneiro no seu veículo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.