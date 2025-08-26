Homem é preso após confessar assassinato da companheira com marretada e facada

A Polícia Civil de Rondônia prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (25), Felipe Alves dos Santos, de 24 anos, acusado de matar a companheira Karina Fernandes da Costa com uma marretada na cabeça e uma facada no tórax. O crime ocorreu em Vilhena (RO) e é investigado como feminicídio.

O corpo da vítima foi encontrado na noite de domingo (24), às margens de uma estrada no bairro Vila Operária, próximo a uma chácara. Karina, mãe de quatro filhos, estava vestindo apenas uma camiseta e roupa íntima, sem documentos.

Objetos usados no crime

Próximo ao corpo, policiais recolheram uma faca compatível com as lesões, uma marreta, chinelos, pertences pessoais da vítima e um relógio masculino. De acordo com as investigações, Felipe comprou os instrumentos com a intenção premeditada de cometer o crime.

Avanço das investigações

O caso foi inicialmente registrado como homicídio simples, mas diante dos indícios de violência doméstica e motivação de gênero, passou a ser tratado como feminicídio. Felipe foi preso e segue à disposição da Justiça.

Crescimento da violência em RO

Com a morte de Karina, Vilhena registra dois feminicídios somente em 2025 — o dobro de todo o ano passado. Em nível estadual, Rondônia já soma 17 feminicídios entre janeiro e agosto, número superior aos 15 registrados em 2024.

