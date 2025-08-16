Homem é preso após confessar morte de jovem desaparecida no litoral

15/08/2025
A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (15/8), o homem acusado de matar Sarah Picolotto dos Santos Grego, jovem de Jundiaí, interior de São Paulo, desaparecida desde o último sábado (9/8), em Ubatuba, no litoral norte paulista.

A prisão foi efetuada por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Ubatuba, após o homem se apresentar às autoridades e confessar o crime. Ele também indicou o local onde escondeu o corpo da jovem, que foi achada nua sob a vegetação de uma área de mata.

Sarah, de 21 anos, estava hospedada na casa de um amigo e teria conhecido o suspeito durante uma festa.

Sarah Picolotto dos Santos Grego era de Jundiaí, interior de São Paulo, e foi para Ubatuba, no litoral paulista, se encontrar com amigosA jovem estava desaparecida desde o último sábado (9/8)O corpo de Sarah Picolotto dos Santos Grego foi encontrado pela Polícia Civil em uma área de mataO acusado pela morte de Sarah confessou o crime aos policiais nesta sexta-feira (15/8)Conforme o depoimento, o homem enforcou Sarah após uma discussão e arrastou o corpo da jovem até o local

Sarah Picolotto dos Santos Grego, jovem encontrada morta em Ubatuba

Reprodução/Redes Sociais2 de 6

Sarah Picolotto dos Santos Grego era de Jundiaí, interior de São Paulo, e foi para Ubatuba, no litoral paulista, se encontrar com amigos

Reprodução/Redes Sociais3 de 6

A jovem estava desaparecida desde o último sábado (9/8)

Reprodução/Redes Sociais4 de 6

O corpo de Sarah Picolotto dos Santos Grego foi encontrado pela Polícia Civil em uma área de mata

Divulgação/Polícia Civil de São Paulo5 de 6

O acusado pela morte de Sarah confessou o crime aos policiais nesta sexta-feira (15/8)

Divulgação/Polícia Civil de São Paulo6 de 6

Conforme o depoimento, o homem enforcou Sarah após uma discussão e arrastou o corpo da jovem até o local

Acusado confessa crime

  • Sarah estava desaparecida desde sábado (9/8) em Ubatuba, após se hospedar na casa de um amigo que conheceu pela internet.
  • De acordo com a polícia, o acusado confessou o crime e disse que conheceu a jovem em uma festa.
  • Os dois ficaram sozinhos e o homem a convidou para sua casa, onde eles teriam mantido relações sexuais consensualmente.
  • O homem afirmou que Sarah disse algo que ele não gostou, por isso, enforcou a jovem. No entanto, ele não foi capaz de repetir, no depoimento, o que a vítima teria dito.
  • Então, o acusado arrastou o corpo até a zona de mata e jogou os pertences de Sarah no rio.
  • A polícia revelou ainda que o homem decidiu confessar o crime após ser convencido por um amigo para quem ele contou o ocorrido.
