15/08/2025
ContilNet Notícias
Homem é preso após invadir casa da mãe, atacar policial e tentar roubar arma

O homem foi apresentado à Delegacia de Polícia, com escoriações resultantes da resistência à prisão

Um homem de 27 anos foi preso no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, após invadir a casa da mãe e tentar tomar o fuzil de uma policial militar. O caso ocorreu nesta quinta-feira (14) e mobilizou equipes da Polícia Militar.

A arma tentou ser retirada do policial pelo suspeito/Foto: Reprodução

Segundo informações da corporação, a guarnição foi acionada por familiares de Douglas da Silva para atender a ocorrência. A irmã relatou que o homem havia solicitado o celular dela emprestado e o vendeu sem autorização, além de estar perturbando a tranquilidade na residência desde cedo. A mãe confirmou a situação e autorizou a prisão.

Ao ser abordado, Douglas tentou fugir e investiu contra a comandante da guarnição, tentando tomar sua arma. Diante do risco, outro policial utilizou uma arma de incapacitação, modelo Spark (modelo de armamento elétrico), para conter o agressor.

O suspeito foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para remoção dos dardos fixadores e avaliação médica. Em seguida, foi apresentado à Delegacia de Polícia, com escoriações resultantes da resistência à prisão. A Polícia Militar informou que seus direitos constitucionais foram garantidos.

ContilNet Notícias

