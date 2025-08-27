26/08/2025
Homem é preso após queimar bandeira dos EUA perto da Casa Branca

Um homem foi preso na segunda-feira (25/08) após atear fogo em uma bandeira americana em frente à Casa Branca, em Washington (Estados Unidos). Identificado como veterano de guerra, foi detido na Praça Lafayette.

O protesto se deu após o presidente Donald Trump assinar uma ordem executiva que pune quem queimar a flâmula americana.

“Profaná-la é singularmente ofensivo e provocativo. É uma declaração de desprezo, hostilidade e violência contra nossa nação”, afirmou Trump no documento.

O presidente lembrou de uma decisão da Suprema Corte em 1989, no caso Texas vs. Johnson. Por 5 x 4 votos, o juiz William Brennan concluiu que o governo não poderia proibir condutas expressivas porque a sociedade as considerava ofensivas.

A ordem executiva assinada na segunda contraria o veredito da Corte.

“Minha administração agirá para restaurar o respeito e a santidade à bandeira americana e processará aqueles que incitam a violência ou violam nossas leis ao mesmo tempo em que profanam este símbolo do nosso país.”

