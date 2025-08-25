25/08/2025
Homem é preso carregando saco com 14 frangos e pernil furtados no interior do Acre; confira

A Polícia segue investigando o caso para identificar a origem dos produtos e responsabilizar o suspeito

Na madrugada desta segunda-feira (25), uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na área central de Cruzeiro do Sul quando se deparou com um homem carregando um saco improvisado nas costas, aparentemente bastante pesado.

As carnes foram encaminhadas à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência/Foto: Reprodução

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito abandonou o volume e fugiu, mas acabou sendo reconhecido pelos policiais. Dentro do saco, confeccionado com um lençol, foram encontrados 14 frangos congelados e um pernil de porco.

Após a apreensão, a equipe realizou buscas na região para tentar identificar o local de onde os produtos haviam sido subtraídos, mas não conseguiu localizar a vítima ou estabelecimento afetado.

As carnes foram encaminhadas à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

A Polícia segue investigando o caso para identificar a origem dos produtos e responsabilizar o suspeito.

