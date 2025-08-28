Homem é preso em cemitério por espancar jovem até a morte em GO; vídeo

Goiânia – Um homem suspeito de espancar um jovem até a morte, em maio deste ano, foi preso em um cemitério, na capital goiana, nessa segunda-feira (25/8). Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no Setor Progresso, quando a vítima estava em um barraco fazendo o uso de entorpecentes.

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra a vítima e o suspeito momentos antes do crime. As imagens mostram os dois andando na rua. Veja:

De acordo com a PCGO, a vítima foi agredida brutalmente com um objeto contundente, causando múltiplas fraturas na cabeça e no rosto. A vítima morreu no local do crime, informou a polícia.

O suspeito, que não teve o nome revelado, é investigado por homicídio.