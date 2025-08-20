Homem é preso em Rio Branco com drogas escondidas em mochila de entrega de aplicativo

Uma operação do grupo tático Cavaleiros de Aço, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Acre (PMAC), resultou na prisão de um homem de 30 anos e na apreensão de mais de 5 kg de entorpecentes em Rio Branco, na noite de terça-feira (19). O suspeito foi identificado como Alisson Alencar de Azevedo.

Segundo a PM, a equipe patrulhava o bairro Pedro Roseno após denúncia anônima de moradores sobre movimentação suspeita na praça da comunidade. O local, frequentado por famílias e crianças, vinha sendo alvo de reclamações por suposta atividade criminosa.

Durante a ação, o suspeito tentou fugir ao notar a presença policial, mas foi interceptado. Numa mochila de entregas de aplicativo que o suspeito carregava, foram encontrados aproximadamente 5,1 kg de substância análoga à maconha. Também foram apreendidos um celular, uma balaclava e a motocicleta utilizada.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi levado para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.