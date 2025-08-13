13 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Homem é preso por agredir ex-companheira e descumprir medida protetiva no interior do Acre

Suspeito foi localizado em clínica na Vila do Incra durante a Operação Shamar, que combate violência doméstica e feminicídio em todo o país

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na manhã desta quarta-feira (13), um homem de 28 anos identificado pelas iniciais S.K.T.O., acusado de descumprir medida protetiva e agredir a ex-companheira em Porto Acre.

Suspeito foi localizado em clínica na Vila do Incra durante a Operação Shamar, que combate violência doméstica e feminicídio em todo o país/Foto: Cedida

A prisão foi realizada por volta das 9h, em uma clínica particular localizada na Vila do Incra, durante a Operação Shamar — ação nacional que ocorre de 1º de agosto a 4 de setembro, voltada ao enfrentamento da violência doméstica e do feminicídio.

Segundo as investigações, o suspeito ignorou as restrições impostas pela Justiça e voltou a se aproximar da vítima, cometendo nova agressão. Após confirmar a denúncia, os agentes da Delegacia-Geral de Porto Acre se deslocaram até o local e efetuaram a captura.

A Polícia Civil destacou que a ação reforça o compromisso com a proteção das vítimas e a aplicação rigorosa da Lei Maria da Penha, mantendo tolerância zero contra qualquer forma de violência doméstica.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.