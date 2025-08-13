Homem é preso por agredir ex-companheira e descumprir medida protetiva no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na manhã desta quarta-feira (13), um homem de 28 anos identificado pelas iniciais S.K.T.O., acusado de descumprir medida protetiva e agredir a ex-companheira em Porto Acre.

A prisão foi realizada por volta das 9h, em uma clínica particular localizada na Vila do Incra, durante a Operação Shamar — ação nacional que ocorre de 1º de agosto a 4 de setembro, voltada ao enfrentamento da violência doméstica e do feminicídio.

Segundo as investigações, o suspeito ignorou as restrições impostas pela Justiça e voltou a se aproximar da vítima, cometendo nova agressão. Após confirmar a denúncia, os agentes da Delegacia-Geral de Porto Acre se deslocaram até o local e efetuaram a captura.

A Polícia Civil destacou que a ação reforça o compromisso com a proteção das vítimas e a aplicação rigorosa da Lei Maria da Penha, mantendo tolerância zero contra qualquer forma de violência doméstica.